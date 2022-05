Bastoni possibile addio. E il Tottenham ora ha 150mln in più – CdS

L’Inter deve programmare nei minimi dettagli questa sessione di mercato ma anche la prossima stagione. Zhang vuole che i nerazzurri raggiungano un attivo di bilancio intorno ai 60 milioni e per farlo servirà cedere un big. Un nome? Alessandro Bastoni.

SACRIFICIO – L’Inter deve in qualsiasi modo chiudere in attivo anche questa sessione di mercato estiva. Certo, con introiti minori rispetto allo scorso anno dove il bilancio era stato chiuso con 120 milioni di attivo. Ma comunque servirà probabilmente (molto probabilmente) cedere un big. Nel vertice di ieri Inzaghi ha bloccato Lautaro Martinez e dunque, a rigor di logica, il sacrificato andrà pescato in difesa. Secondo il Corriere dello Sport, Alessandro Bastoni è il profilo scelto per essere ceduto. Il Tottenham di Conte lo vuole e, notizia di ieri, l’ex tecnico dell’Inter avrà 150 milioni di euro in più dopo che la società li ha messi a disposizione. Insomma, se gli Spurs si presenteranno con cifre da capogiro, il no quasi non verrà considerato come risposta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno