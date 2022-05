de Vrij, via anche lui in estate oltre a Bastoni? La situazione – CdS

L’Inter si prepara ad un’altra estate difficile dove dovrà, a rigor di logica, vendere un pezzo pregiato. Il nome di Alessandro Bastoni è quello più accreditato ma non solo lui, anche Stefan de Vrij potrebbe essere un altro sacrificabile.

SITUAZIONE – Il vertice di mercato di ieri è durato tanto ma soprattutto perché sul tavolo c’erano tanti temi diversi. Il principale ovviamente era il mercato con, legato ad esso, il bilancio nerazzurro. Zhang vuole chiudere ancora in attivo, intorno ai 60 milioni, con l’Inter che dovrà cedere qualche big. Bastoni sembra avere già la valigia pronta ma, come spiega anche il Corriere dello Sport, anche Stefan de Vrij potrebbe salutare. Certo, perdere due dei difensori titolari non farebbe bene, ma vedremo cosa succederà.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno