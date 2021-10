Barzagli: «Dzeko vuole vincere, Calhanoglu deve dare di più. Barella top»

Andrea Barzagli, nel pre Inter-Juventus su Dazn, ha parlato di Dzeko e di come il bosniaco sia stato un acquisto molto importante per i nerazzurri. Qualche battuta su Calhanoglu e Barella

DZEKO E CALHANOGLU − Le parole di Barzagli sul bosniaco: «Edin Dzeko in area è veramente dura marcarlo, sia per statura che per esperienza. In quel Roma-Juventus di sei anni fa, prese posizione davanti Giorgio Chiellini e trovò il primo gol in Serie A. Penso sia stato un acquisto importante per l’Inter, oltre all’esperienza ha portato voglia di vincere. Ha trovato una squadra che ha vinto lo scorso anno e lui vuole vincere in Italia. Ottima sintonia trovata con Lautaro Martinez. Può dare di più all’Inter Hakan Calhanoglu, ha qualità ma la deve mettere a disposizione della squadra».

BARELLA − Così Barzagli sul centrocampista: «Deve stare attento agli inserimenti di Nicolò Barella, Manuel Locatelli e tutta la difesa bianconera, lo scorso anno ha segnato. Bel duello, abbiamo ragazzi che giocano in grandi squadre. Cosa importante per la Nazionale. Vedo un ragazzo che ha dinamismo, lo fa vedere alla squadra, piano piano si prenderà leadership Inter».