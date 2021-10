Calhanoglu: «Non sono al 100%, ma sto bene. Panchine? Siamo tutti forti»

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Juventus, posticipo della nona giornata del campionato di Serie A.

LE CONDIZIONI – Calhanoglu parla delle sue condizioni fisiche e non fa polemiche per le recenti panchine: «Ho recuperato bene per questa partita. Abbiamo deciso così col mister. Ancora la mia caviglia non è al 100% ma mi sento molto meglio. Spero di dare il massimo per oggi. Mi trovo bene, non ci sono dubbi. Il nostro modulo è questo e ho sempre dato il massimo. Abbiamo una panchina lunga, siamo tutti forti, di qualità. Ci sta che qualche volta non giochi, abbiamo una squadra forte».