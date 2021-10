Borja Valero: «Dzeko fa il capitano in campo! Calhanoglu non al meglio»

L’Inter ospita la Juventus stasera a San Siro, match con fischio d’inizio alle ore 20.45 (vedi formazioni ufficiali). Borja Valero – opinionista di DAZN – dice la sua sulle scelte di Allegri e sul grande impatto di Dzeko nel mondo nerazzurro

SORPRESA – L’Inter stasera ospita la Juventus che parte senza Federico Chiesa dal 1′. Borja Valero si dice molto sorpreso: «Dobbiamo aspettare l’inizio della partita per vedere come metterà i giocatori in campo Allegri. Sicuramente sono sorpreso dall’assenza di Chiesa perché è sempre decisivo e con una difesa come quella dell’Inter poteva essere utile in contropiede. Però più di Allegri nessuno conosce la squadra. Ovviamente ciò che conta sono punti e vittorie, quello che voleva Allegri secondo me era questo: fare punti, dare sicurezza e compattezza alla squadra e poi piano piano inizierà a giocare meglio. Questa squadra merita un gioco più bello perché ha i giocatori per farlo».

CAPITANO – L’Inter è sempre più dipendente da Edin Dzeko. Borja Valero parla del suo grande impatto: «Vede l’occasione di poter vincere e vuole approfittarne. E’ molto coinvolto anche dal punto di vista caratteriale, riesce a coinvolgere anche i suoi compagni. Credo stia facendo anche un po’ il capitano all’interno del campo visto che Handanovic è un po’ lontano. Si è preso anche questa responsabilità. Calhanoglu prima della partita dice di non esser al 100% (vedi articolo), magari non è una cosa proprio bella per i tifosi. Il turco è un giocatore importante, ha iniziato bene. Ovviamente nelle ultime partite non è stato al massimo ma magari anche per la botta alla caviglia. Una squadra così propositiva come l’Inter, ovviamente porta qualche rischio in fase difensiva. Stanno soffrendo di più rispetto ad altri anni, quest’anno prendono qualche gol di troppo ma stanno rimediando con i gol fatti. Prendendo qualche gol in meno questa Inter potrà diventare più forte».