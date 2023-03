Barzaghi: «Volontà di continuare con Inzaghi, club compatto»

Simone Inzaghi è stato oggetto di riflessioni in ambiente Inter, ma non per quanto riguarda la dirigenza. Matteo Barzaghi ha dato aggiornamenti su Sky Sport da Appiano Gentile.

SICURO – Il posto di Simone Inzaghi è al sicuro? Matteo Barzaghi risponde al quesito: «L’Inter è incomprensibile, riesce a fare partite super battendo Barcellona o Napoli, poi spreca punti con squadre più piccole. Riescono a fare le cose difficili, si complicano invece quelle più semplici. Da ciò che filtra non c’è alcuna riflessione per Oporto, Inzaghi non è in dubbio. Il club si vuole compattare in vista dell’impegno, è prevedibile visto che c’è una partita così importante. L’analisi che va fatta è della complessità. L’Inter ha fatto buone cose nell’arco della stagione, come la vittoria della Supercoppa Italiana. La volontà è quella di continuare con il tecnico, migliorando però i difetti».