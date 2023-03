Correa, il rientro si avvicina. Ci sarà mai una svolta con l’Inter?

Joaquin Correa sta vivendo una delle sue peggiori stagioni in carriera. Infortuni, Mondiali saltati e vinti proprio dall’Argentina, titolarità mai trovata con l’Inter e poche reti. I nerazzurri lo attendono ancora, un anno e mezzo dopo il suo acquisto.

FLOP – È passato più di un anno e mezzo dall’acquisto di Joaquin Correa, ma la situazione non sembra cambiare. El tucu ha saltato le ultime sette partite dell’Inter per un infortunio alla coscia, l’ennesimo della sua esperienza a Milano. Già un problema lo aveva colpito a dicembre e gli era valso il Mondiale con l’Argentina. La carriera del giocatore è anche sfortunata, ma spesso influenzata esageratamente dalla sua discontinuità. Con l’Inter non si può parlare neanche di ciò, perché una partita positiva di Correa non è mai arrivata in questa stagione. Tre reti in venticinque presenze, appena sette da titolare. È imminente il rientro dall’ultimo stop, probabilmente contro il Porto verrà convocato ma le aspettative per lui sono ormai molto basse.