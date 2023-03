Graziani: «Inzaghi non rischia da subito, colpe della squadra»

Ciccio Graziani ha parlato del momento dell’Inter e di Simone Inzaghi, anche in vista della sfida contro il Porto.

INZAGHI – Ciccio Graziani ha parlato a Sport Mediaset riguardo la situazione del tecnico nerazzurro: «Secondo me Inzaghi non rischia da subito, oltre al Porto c’è quella semifinale con la Juventus. Nonostante tutto l’Inter ha 50 punti ed è seconda in classifica, aspettando le altre. Su 15 punti in palio l’Inter ne ha fatti due ed è ancora seconda. Anche quelli dietro non stanno proprio bene anzi. Le colpe le ha Inzaghi ma secondo me maggiormente le ha la squadra. Loro rappresentano il carattere dell’allenatore, mi da l’impressione che sia ritornato l’io prima del noi».

PORTO – Graziani ha poi continuato parlando dell’impegno di Champions League: «Contro il Porto se vediamo la vera Inter ho l’impressione che le italiane possano fare tutte bene in Champions League. C’è da sperare che non ci siano le scorie della sconfitta di Spezia».