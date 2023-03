Barzaghi: «Per l’Inter lo stesso film ripetuto. Perché non Lukaku?»

L’Inter ha perso clamorosamente anche contro lo Spezia. Matteo Barzaghi ha espresso il suo parere sul match su Sky Sport, criticando ciò che i nerazzurri fanno vedere ogni settimana.

RIPETIZIONE – Sempre la stessa trama, l’Inter non propone altro. Matteo Barzaghi parla così della sconfitta contro lo Spezia: «Al Picco grande festa negli spogliatoi, lo Spezia giustamente si gode la vittoria. I numeri ora contano, la cosa incredibile è rivedere sempre lo stesso film. L’Inter commette errori, attacca tanto e segna poco, poi perde. L’ottava sconfitta in campionato, tante. Nel 2023 in trasferta non funziona, l’unica vittoria con la Cremonese poi zero punti con Bologna e Spezia, uno con Sampdoria e Monza. Oggi iniziava la preparazione per il Porto, si attendeva uno scatto di personalità. Non può essere la distanza dal Napoli la motivazione, la squadra prende sempre gli stessi gol. Attacca, poi subisce contropiedi. Lautaro Martinez ha sbagliato rigori in carriera, perché non ha tirato Lukaku prima? Sembra di rivedere la stessa scena da tempo».