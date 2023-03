Pecci duro: «Lukaku completamente fuori forma, l’Inter ci ragioni!»

Pecci si scaglia contro Lukaku dopo la prestazione in Spezia-Inter. Il belga, nonostante il gol su rigore, ha giocato una brutta prestazione. Per l’ex giocatore è fuori forma. Le sue parole “A tutto campo” su Rai 2

MACCHINOSO − Eraldo Pecci bacchetta Lukaku: «Le due punte dell’Inter non erano in forma, Lukaku sembrava appesantito e poco dinamico. Macchinoso. La difesa dello Spezia non brillava per accortezza con Semplici che ha osato molto. Lautaro Martinez ha sbagliato un rigore. Lo Spezia non ha rubato niente. Lukaku? Inutile bastonare uno che non sta bene. L’unico lampo è il gol fatto al Porto. Mi sembra legnoso, macchinoso, è fuori forma completamente. L’Inter dovrà pensare seriamente a cosa fare il prossimo anno».