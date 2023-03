Nela: «Futuro Inzaghi? Gara col Porto decisiva! Lukaku non utile»

Nela, A Tutto Campo su Rai Due, ha detto la sua sul futuro di Inzaghi dopo la sconfitta dell’Inter sul campo dello Spezia. Per l’ex giocatore, tanto dipenderà dalla gara di Porto

PARTITA VERITÀ − Sebastiano Nela ritiene in bilico il futuro di Inzaghi all’Inter: «Cosa succede a Inzaghi? Bisogna aspettare la partita col Porto e dopo questa gara la dirigenza potrebbe prendere una decisione in merito. Stiamo vedendo una stagione strana. C’è un Napoli che vince le sue partite con continuità e le altre che inseguono sono difettate. Tutte le squadre hanno almeno un punto debole. Lukaku? Al momento non è utile per l’Inter, ci vorrà forse ancora del tempo. Il gioco è cambiato e forse non è nelle sue corde».