Barzaghi: «Lukaku è frustrato, in Chelsea-Real Madrid 2 tifosi d’eccezione»

Matteo Barzaghi, in collegamento dallo Stamford Bridge per Sky Sport, ha aggiornato sulla situazione legata a Lukaku. In Chelsea-Real Madrid due tifosi d’eccezione per lui

FRUSTRATO − Barzaghi spiega la situazione in merito all’ex Inter: «Romelu Lukaku? Qualche giorno fa ha messo sui social un video di lui in cui segnava parecchi gol. Quasi una sorta di autocandidatura ma anche oggi panchina. È un Lukaku frustrato, con Thomas Tuchel impossibile pensarli insieme l’anno prossimo anche se tutto può essere rimescolato dalla nuova società. Per lui due tifosi importanti allo Stamford Bridge: Thierry Henry e Antonio Conte».