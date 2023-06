Barzaghi: «Inter, partenza per Istanbul nel pomeriggio di domani!»

Il giornalista Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situazione sulla squadra di Simone Inzaghi a Sky Sport in collegamento da Appiano Gentile: domani l’allenamento e poi la partenza per l’Inter!

APPIANO GENTILE − Matteo Barzaghi, a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport, ha riferito le ultime novità da Appiano Gentile sull’Inter in vista della finale di Champions League: «Mkhitaryan ha lavorato completamente con il gruppo quindi è recuperato (vedi articolo). Simone Inzaghi cercherà di capire se può già essere pronto per sabato. Ma ad oggi è fondamentale. Riesce a dare apporto per l’Inter in fase difensiva ma anche in fase offensiva. Con le sue qualità sblocca le partite. Ma avercelo anche a partita in corso, così come con Romelu Lukaku, può essere devastante. Inzaghi dovrà pensare a tutta la gara, non solo all’inizio. Potrà alternare nell’arco dei 90 minuti. La squadra domani mattina si allenerà e poi pomeriggio partirà per Istanbul».