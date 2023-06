Manchester City-Inter, Walker fermo ma il tempo è dalla sua − SM

Kyle Walker l’unico dubbio di Guardiola in vista di Manchester City-Inter, finale di Champions League. L’inglese non si è allenato ieri per problemi muscolari

ULTIME − A parte Walker, Guardiola ha tutti a disposizione per Manchester City-Inter. Come riferisce Sport Mediaset, il difensore inglese ieri non ha preso parte all’allenamento aperto ai media all’Etihad center. Ma dovrebbe farcela per la finale di Istanbul. Infatti, il tempo è dalla sua parte: mancano ancora tre giorni alla partitissima e non preoccupa lo staff di Guardiola.