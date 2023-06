Vieri: «Il Manchester City è uno squadrone ma anche l’Inter lo è!»

Vieri ritiene Manchester City e Inter una sfida equilibrata, confidando tanto sui nerazzurri e sulla loro forza. Bobo poi punta sull’attacco

OTTIMISMO − Christian Vieri non ha dubbi sulla squadra di Simone Inzaghi: «Il Manchester City è uno squadrone ma anche l’Inter lo è, i nerazzurri hanno fatto un grande percorso in Champions League e sono con merito in finale. In avanti, inglesi molto forti. Ma l’Inter non è da meno e può far male al City». Le sue parole a Sport Mediaset.