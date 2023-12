Barzaghi: «Inter, una media da migliore d’Europa! Grande crescita»

Barzaghi evidenzia i numeri dell’Inter, che in questa prima parte di stagione è riuscita a primeggiare soprattutto in campo nazionale. Queste le parole del giornalista a Sky Sport 24.

AL TOP – Così Matteo Barzaghi sul rendimento dell’Inter: «Con 0,43 gol subiti a partita ha la media migliore per una difesa in Europa, tra i top cinque campionati. L’Inter è quella che subisce meno gol: sette ne ha subiti in campionato fino ad adesso. È una difesa che sta dando grandi soddisfazioni: undici clean sheet in Serie A su sedici partite, tre su sei partite in Champions League e tre su cinque per Yann Sommer. Una difesa che ha dei numeri molto importanti, a prescindere da chi giochi. Tutti quanti hanno fatto la loro parte in maniera egregia, dimostrando di far parte del reparto forte dell’Inter. La difesa è migliorata tanto nel confronto fra una stagione e l’altra: bravo Simone Inzaghi e tutti i giocatori a blindare la fase difensiva. Che ora è la migliore non solo in Italia ma anche in Europa».