Barzaghi: «Inter, difesa da registrare! Sarebbe sbagliato fare una cosa»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24 da Appiano Gentile, fa il punto sull’Inter all’indomani dalla brutta sconfitta subita nel Derby contro il Milan

DIFESA – Queste le parole di Matteo Barzaghi: «La difesa dell’Inter è da registrare. Non sta rendendo come ha reso due anni fa e lo scorso anno. Non si discutono i giocatori ma lo stato di forma. 8 gol subiti nelle prime 5? Era accaduto solo una volta, il secondo anno di Conte. Questo per dire che c’è il tempo per sistemare le cose, nulla è compromesso. Giusto fare considerazioni sulla prestazione dei nerazzurri nel Derby ma sarebbe sbagliato buttare via tutto».