Repice: «Inter, ecco qual è il problema! Milan pronto per i quarti d’Europa»

L’Inter ieri ha perso il derby con il Milan offrendo una prestazione a tratti decisamente preoccupante. Francesco Repice, noto giornalista e radiocronista, commenta l’atteggiamento dei rossoneri e le difficoltà dei nerazzurri attraverso i propri canali social

STRANEZZE – L’Inter e il Milan hanno dato vita ieri al primo derby della stagione che ha visto trionfare i rossoneri. Francesco Repice vede una squadra pronta per la Champions League: «Ieri ho visto una partita splendida, bellissima. Il Milan mi è sembrata una squadra pronta per la Champions League. O meglio, per competere almeno nei gironi e poi per i quarti di finale superando quindi gli ottavi. Per la qualità, per l’intensità, per la voglia che ha di prendersi la partita in maniera feroce. Al di là delle prestazioni dei singoli, è l’atteggiamento che conta. Così com’è strano vedere l’Inter subire così tanto in difesa, la stessa che l’anno scorso aveva subito solo 8 gol in non so quante partite».

STATO DI FORMA – Prosegue Repice analizzando più nel dettaglio la prova dell’Inter: «È strano, credo che più dell’assetto generale ci sia più un problema di singoli che non stanno bene e non sono in forma. Dzeko dall’inizio? Può essere, è altrettanto vero che con i due veloci Inzaghi era riuscito ad aprirsi lo spazio per il gol di Brozovic. Leao da Pallone d’Oro? Vedremo, chiaro che per i motivi elencati prima la difesa dell’Inter ieri ha lasciato molto a desiderare. Poi c’è stato l’orgoglio di andare a pareggiare la partita, non è andata così ma sono due squadre che saranno protagoniste fino alla fine».