Baldanzi: «In Italia giovani forti. Mi piacciono Fabbian, Miretti e Scalvini»

Baldanzi, centrocampista dell’Empoli che ha segnato il gol decisivo all’Inter, ha parlato dei giovani di talento in Italia. Tra questi rientra anche il nerazzurro Fabbian

IN ASCESA − Intervistato da Dazn, Tommaso Baldanzi, individua in Fabbian uno dei giovani più interessanti. Il centrocampista di proprietà dell’Inter è in prestito alla Reggina. Così Baldanzi: «In Italia ci sono molti giovani di talento che piano piano in Serie B e in Serie A stanno trovando spazio e considerazione. Della mia età mi piacciono Fabio Miretti, Giorgio Scalvini e Giovanni Fabbian che comunque stanno già venendo fuori e potranno diventare dei grandi giocatori».