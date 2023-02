Inter, le chiavi del Derby da trovare nella regia. Le scelte di Pioli aiutano

Inter-Milan sarà la partita del weekend in Serie A. Le due milanesi si giocano il dominio territoriale, ma soprattutto la qualificazione per la prossima Champions League. Una chiave del match potrebbe trovarsi nella regia nerazzurra.

REGIA – Hakan Calhanoglu sarà il regista dell’Inter in vista del Derby con il Milan. Il turco giocherà una partita speciale, come già fatto poche settimane fa in Supercoppa Italiana. La prima vendetta è stata servita, ora la superiorità va confermata anche in campionato. Inusualmente Stefano Pioli nell’ultimo scontro di Riad ha lasciato il turco scoperto, soffrendo poi il suo palleggio e le sue geometrie. L’allenatore del Milan ha sottovalutato il suo ex numero 10 e ha pagato a caro prezzo la scelta. Questa domenica i rossoneri potrebbero presentarsi con il 4-3-3 con una mediana totalmente fisica e poco tecnica (vedi articolo). L’obiettivo è mettere in difficoltà i palleggiatori dell’Inter e la qualità di Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan.

Inter, la soluzione per la vittoria

PASSATO – Fino al primo Derby di questa stagione, Stefano Pioli ha sempre optato per una marcatura a uomo sul regista nerazzurro. Il tecnico ha temuto e non poco Marcelo Brozovic, perché conscio dell’importanza del croato per l’Inter. Il numero 77 è stato e sarà il faro della compagine di Simone Inzaghi, orfana ormai del suo giocatore da settembre. La sua assenza non ha creato però particolari problematiche, Hakan Calhanoglu è stata la soluzione e Pioli non l’ha riconosciuta in Supercoppa Italiana. Da Franck Kessié a Rade Krunic, da Brahim Diaz sino a Charles De Ketelaere: questi sono stati gli uomini scelti per marcare a uomo Brozovic. Sarà data la stessa attenzione al turco, o Inzaghi saprà liberarlo e trovare la chiave per la vittoria? A Riad questo piccola sfida l’ha vinta l’allenatore piacentino, domenica si scriverà un altro pezzo della storia.