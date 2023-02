Bini: «Inter in vantaggio, ma Milan non va sottovalutato. Skriniar un errore»

Graziano Bini ha parlato del Derby di domenica tra Inter e Milan. L’ex giocatore ha commentato il momento dei nerazzurri e alcuni giocatori in collegamento con TMW Radio.

VANTAGGIO – Graziano Bini, ex calciatore nerazzurro, ha parlato così del Derby di domenica su TMW Radio: «L’Inter è in vantaggio ora, ma questo mi lascia dubbi. Non vorrei che il Milan non al massimo della forma sia sottovalutato dai nerazzurri. Noi siamo specializzati in questo. Io nel Derby vado su giocatori sicuri, su Dzeko assolutamente. Lautaro Martinez è in un momento di ottima forma, con questi due attaccanti non penso che trovi spazio Lukaku dal primo minuto. Nessuno può dire niente sulla professionalità di Skriniar, è giusto che lo slovacco vada a prendere di più. Il problema è stato l’assenza di chiarezza del calciatore, che prima parlava in modo diverso. Ora deve ringraziare i tifosi, che hanno deciso di non fischiarlo. Sarà dura se cambiano idea nelle prossime partite. Adesso è più difficile per lui».

TEMPI PASSATI – Bini ha poi ricordato il suo passato: «Onana è un buon portiere, io avevo Bordon quindi era più facile giocare da difensore. Nella mia Inter gli uomini Derby erano Altobelli, Beccalossi, Oriali, tutti giocatori fantastici. Dimarco è nato nel settore giovanile dell’Inter, è un calciatore straordinario».