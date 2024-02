Bagatta delira e gufa: «Visite Zielinski senza senso e se s’infortuna?»

Bagatta non è d’accordo sulla prassi che hanno le società nel far effettuare le visite mediche ad un giocatore preso a zero per luglio. Come nel caso dell’Inter con Zielinski.

DELIRA − Per i club che acquistano a zero un giocatore è prassi fare le visite mediche anticipate, ma Guida Bagatta non ci sta e parla così a Sportitalia: «Non capisco le visite mediche effettuate da Zielinski ora se poi dovrà andare all’Inter a giugno. Senza senso fare le visite mediche in questo periodo. Per due motivi. Uno perché i calciatori stanno giocando in un’altra squadra. Se poi dovessero farsi male ad aprile, le visite fatte ore non servirebbero più a nulla. Bisognerebbe intervenire, anche perché il prossimo campionato inizierà tra sette mesi».