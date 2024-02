L’Atletico Madrid perde Morata, ma per l’Inter recupera un big!

L’Atletico Madrid sarà l’avversaria dell’Inter negli ottavi di finale di Champions League. Out Morata, ma Simeone può sorridere per un altro big.

ALTRA NOTIZIA − L’Atletico Madrid sarà l’avversario dell’Inter negli ottavi di finale di Champions League. Il 20 febbraio il primo atto della sfida a San Siro. Non ci sarà Alvaro Morata. Lo spagnolo, infortunatosi contro il Siviglia ieri, proverà a recuperare per il match di ritorno. Ma per Diego Simeone anche buone notizie. Infatti, sta per recuperare Gimenez, il centrale uruguaiano titolare nel suo ruolo. Gimenez, ai box dal 29 gennaio per un problema al bicipite femorale, dovrebbe essere convocato già contro il Las Palmas sabato in Liga. Come riferisce Marca, contro l’Inter ci sarà.