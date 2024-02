Infortunio Morata, i tempi di recupero in vista di Inter-Atlético Madrid

L’Atlético Madrid perde per infortunio Morata e mancano otto giorni all’andata degli ottavi di Champions League contro l’Inter. Dopo il comunicato di stamattina si possono iniziare a fare delle valutazioni sui tempi di recupero.

LO STOP – L’infortunio di Alvaro Morata, accusato ieri a Siviglia, non è di particolare gravità e lo ha fatto capire anche lo stesso attaccante. C’è però una distorsione a un legamento del ginocchio, quello laterale, che impone grande cautela per il suo ritorno in campo. Solo questa definizione fa capire che Morata salterà con certezza Inter-Atlético Madrid, visto che da un infortunio del genere non si recupera entro otto giorni. I colchoneros avranno poi altre due trasferte, sul campo di Almeria sabato 24 in Liga e Athletic Club giovedì 29 nel ritorno delle semifinali di Copa del Rey. Quest’ultima partita sembra essere la prima in cui Diego Pablo Simeone può sperare nel recupero di Morata, ma è una previsione fatta con grande ottimismo. Più facile rivederlo il 3 marzo in casa contro il Real Betis, sempre in campionato, o a Cadice la settimana seguente. L’indicazione è che uno stop del genere dura circa tre-quattro settimane, in base alla risposta da parte del giocatore. Per Atlético Madrid-Inter, il ritorno degli ottavi mercoledì 13 marzo, Morata ha tempo per recuperare a pieno dall’infortunio.