Morata: «Infortunio? Nulla di grave. Una risposta a chi mostra odio»

Per Morata si temeva che la stagione potesse essere finita, dopo l’infortunio in Siviglia-Atlético Madrid, ma così non sarà. L’attaccante, che a sensazione salterà comunque almeno l’andata contro l’Inter, ha pubblicato un messaggio social.

LA RISPOSTA – Dopo l’infortunio di Alvaro Morata in Siviglia-Atlético Madrid alcuni commenti sui social non hanno certo mostrato vicinanza all’attaccante ex Juventus, anzi. Proprio a questi lo stesso Morata si rivolge su Instagram, dopo l’esito degli esami: “Grazie a Dio non è nulla di grave. Ringrazio tutti per i messaggi positivi, spero che tutte le persone che mostrano il loro odio abbiano tanta forza per essere felici e lavorare così come ce l’hanno per augurare del male. Pronto per tornare al meglio presto”.