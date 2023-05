L’Atalanta rimonta il Verona e bussa tre volte anche all’Inter!

Vince l’Atalanta 3-1 contro il Verona. Gli orobici hanno rimontato l’iniziale svantaggio di Lazovic. L’Inter giocherà contro la Dea nel prossimo turno

RIMONTA − L’Atalanta non vuole mollare la corsa per la Champions League contro un Verona alla ricerca disperata di punti per salvarsi. Partono meglio gli ospiti, che si portano subito in vantaggio con Darko Lazovic dopo 11 minuti di gioco. La reazione della Dea però non si fa attendere e al 22′ Davide Zappacosta (poi uscito per infortunio) trova il pareggio su assist di Luis Muriel. Partita molto bella e intensa al Gewiss Stadium, nonostante una giornata prevalentemente uggiosa. Ma ciò riguarda, sfortunatamente, tutta la penisola. La ripresa è di marca orobica. Al minuto 54 Pasalic lestissimo a intercettare l’errore passaggio di Montipò per portare in vantaggio l’Atalanta. Dodici minuti dopo entra in cattedra il gioiello Rasmus Hojlund, che suggerito da Lookman (appena entrato) batte Montipò per il 3-1. Nel finale, tenue reazione scaligera che non porta praticamente a nulla. Vince l’Atalanta che avvisa l’Inter in vista del prossimo match a San Siro.