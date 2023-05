My Club-Inter, Ford: «Sponsorizzarli mentre conquistano l’Europa!»

Il patron di My Club, Mike Ford, ha parlato in merito alla possibilità di far diventare la piattaforma per adulti main sponsor sulle maglie dell’Inter (vedi proposta)

FANNO SUL SERIO − Il patron di My Club, Mike Ford, fa sul serio: «Qui a MyClub ci occupiamo di penetrare nuovi mercati. Proprio come i giocatori dell’Inter infilano le loro palle in spazi ristretti, in area e poi segnano, stiamo cercando di fare lo stesso. Vogliamo sponsorizzarli mentre conquistano l’Europa. Possiamo aumentare la loro visibilità lungo il percorso e aiutare a promuovere l’interattività, il coinvolgimento e, in ultima analisi, aumentare la loro comunicazione autentica con i fan. Ci piacerebbe vedere Lautaro Martínez condividere il suo filmato esclusivo su MyClub dopo la finale di Champions League contro il Manchester City». Le sue parole ripresa dal Mirror.