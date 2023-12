Arnautovic, giocata da fuoriclasse. Per l’Inter manca ‘solo’ il gol

Marko Arnautovic ha bisogno di credere in se stesso, l’Inter lo fa. Dopo l’assist di tacco a Barella, forse ha iniziato a credere un po’ di più nelle sue qualità. Perché il ragazzo ha la stoffa per giocarsi alla grande le sue chance, deve solo scattare la scintilla.

CI SIAMO QUASI – Eccolo qui. Chissà, forse Marko Arnautovic si è finalmente sbloccato (non dal punto di vista dei gol). L’ex Bologna, dopo un avvio di stagione da dimenticare, ha forse trovato la sua dimensione in casa Inter. Il tutto grazie all’assist di tacco per Barella nella gara di San Siro contro il Lecce. Un colpo da genio davanti a oltre 70mila nerazzurri. Una gara complicata per lui, visto che in molti non l’hanno mai considerato da Inter. Adesso vuole riprendersi la sua Inter, con cui ha vinto il Triplate anche se da comprimario. L’austriaco, nella sua parentesi al Bologna, è stato uno di quei calciatori che ha saputo trascinare la squadra. Arrivato all’Inter, con Lautaro Martinez e Thuram a guidare l’attacco, non gli è stato chiesto di certo questo, ma solo di contribuire alla squadra. L’obiettivo è dichiarato, lo stesso Arnautovic sa che un suo aiuto concreto alla squadra in caso di seconda stella gli garantirebbe quasi sicuramente la permanenza all’ombra della Madonnina. Adesso sta a lui crederci, anche perché Simone Inzaghi non ha puntato su di lui solo quando si ritrovava in difficoltà. Ed ecco perché al gol di Barella – arrivato su sua iniziativa – sono corsi ad abbracciarlo. Certo, congratularsi con Marko per la grande giocata da fuoriclasse, ma anche per rincuorarlo e fargli capire che il gol arriverà. All’Inter ne sono certi.