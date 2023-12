Bisseck, personalità e determinazione. Il tedesco si è preso l’Inter

Yann Bisseck e l’Inter vanno d’accordissimo. Il giovane centrale tedesco, ha iniziato a prendere confidenza con il mondo nerazzurro e non vuole tornare indietro.

CLASSE – Yann Bisseck, dopo qualche mese nelle retrovie, ha deciso di prendersi con forza la scena in casa Inter. Aiutato sicuramente dagli stop di Alessandro Bastoni, Pavard e b, il centrale tedesco è riuscito a entrare nei diktat di Simone Inzaghi. E lo ha fatto alla perfezione. Preso dall’Inter per circa sette milioni dal campionato danese, il classe 2000 ha atteso con dedizione la sua occasione, sicuro sarebbe arrivato. Nella gara di San Siro contro il Lecce, Bisseck ha messo in campo la voglia di riscatto mettendo i punti sulle i. E così è arrivato anche il suo primo gol con la maglia dell’Inter. Chiamasi ciliegina sulla torta. Il suo gol, non solo per se stesso, è stato anche fondamentale per l’Inter che è riuscita a sbloccare una partita mentre aleggiava sopra il Meazza la paura di ripetere gli errori fatti contro il Bologna.

NUMERI – Il gol di Bisseck davanti a un San Siro stracolmo, è anche un dato curioso nella storia dell’Inter. Infatti, il difensore tedesco è il primo difensore dell’Inter nato a partire dal 2000 a segnare in Serie A. Il secondo in generale del nuovo secolo a segnare in A dopo il gol di Sebastiano Esposito (classe 2002), sempre davanti a San Siro ma quella volta fu contro il Genoa. Adesso sarà per tutti un po’ più difficile rubare il posto da titolare a Yann, che a Inzaghi piace.