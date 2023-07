Antonello: «Evento in Giappone per l’Inter, celebra due eccellenze italiane»

Antonello, Amministratore Delegato Corporate dell’Inter, ha partecipato a una serata evento che si è svolta a Tokyo, nell’ambito delle attività per la tournée in Giappone. Da parte sua arriva il ringraziamento per la sponsorizzazione in corso con Moncler.

L’ATTIVITÀ – Alessandro Antonello, nella serata evento dell’Inter con Moncler, mostra la soddisfazione per l’accordo in essere con lo sponsor. Queste le sue parole: «Vorrei ringraziare tutti i partecipanti a questa serata che celebra il rapporto tra due eccellenze Italiane e della città di Milano. È un grande piacere condividere con Moncler l’onore di essere ambasciatori nel mondo dei grandi valori della nostra città e di poter osservare la passione con cui questi vengono compresi ed accolti a così grande distanza. La partnership con Moncler è al cuore della strategia del Club per l’evoluzione del brand nerazzurro oltre al campo da gioco, per la contaminazione con il mondo della cultura e del lifestyle, siamo molto contenti di poter lavorare al loro fianco».

