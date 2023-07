Daino: «Scamacca attaccante italiano più forte! All’Inter può fare la differenza»

Daniele Daino dagli studi di Sportitalia commenta il probabile arrivo di Gianluca Scamacca all’Inter. Secondo l’ex giocatore, può essere lui il centravanti giusto per i nerazzurri.

IN ATTACCO – Daino così sul centravanti ex Sassuolo che interessa all’Inter: «Scamacca è il centravanti italiano più forte in circolazione, il suo problema è stato la Premier League. Così giovane, l’adattamento non è mai facile, anche gli allenamenti sono diversi. Anche un grande talento come Scamacca può trovare in difficoltà. Se messo nelle condizioni giuste, può tornare a fare la differenza. Se una squadra come l’Inter lo vuole significa che lo ha studiato bene».