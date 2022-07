Antonelli: «Inter, due addii faranno riaccendere il mercato! Dybala vuole…»

Inter sempre attiva sul mercato con il nome di Dybala ancora non totalmente da escludere. Secondo l’operatore di mercato, Stefano Antonelli, tutto può riaccendersi dopo due cessioni

PISTA ORMAI CHIUSA? − Antonelli discute a Tmw su Dybala e le parole di Marotta: «Marotta non sapeva come sarebbe finita per Lukaku. Così si è portato avanti per Dybala. Per quanto possano competere su tre fronti, avere Dybala, Lautaro Martinez e Lukaku non sarebbe il massimo sul piano della gestione. Oggi il ragionamento è: è un plus, o confusione?».

PRIMA LE CESSIONI − Secondo Antonelli, il mercato dell’Inter potrà riaccendersi dopo un paio di addii: «Dopo Lukaku aspettiamo cosa accadrà per Skriniar, poi si accenderà di nuovo il mercato. Pinamonti è considerato un uomo mercato importante, quando uscirà potrà arrivare qualcuno. Dybala? Vuole sentirsi un calciatore importante. Inamovibile. Forse oggi l’Inter non gli dà questo».