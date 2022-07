Vidal già al Maracanà per vedere il Flamengo! Ora ultimo passo con l’Inter

Vidal sta iniziando in queste ore la sua esperienza al Flamengo. Arrivato a Rio de Janeiro (vedi articolo), l’ormai ex centrocampista dell’Inter è andato al Maracanà a vedere in azione la sua prossima squadra.

DAL VIVO – Alle 2.30 ora italiana è cominciata Flamengo-Deportes Tolima, ottavo di finale di ritorno di CONMEBOL Libertadores. Al Maracanà di Rio de Janeiro c’è anche Arturo Vidal, in un palco dello stadio assieme fra gli altri a Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo. Il centrocampista cileno ha anche esultato al gol di Pedro, che ha sbloccato il risultato al 5’. Per Vidal ora manca solo l’ultimo passaggio con l’Inter, ossia la risoluzione del contratto, ma è una pura formalità.