Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 7 luglio

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Primo giorno di ritiro per l’Inter che ha decretato ufficialmente l’inizio della nuova stagione calcistica. Presente anche Raoul Bellanova, il quale è stato ufficializzato come nuovo giocatore dell’Inter. Queste le sue prime parole da nerazzurro (vedi articolo). Per Paulo Dybala, nonostante le parole di chiusura di Beppe Marotta, la pista appare tutt’altro che tramontata (vedi articolo).

ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D).

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Grandi novità sul fronte Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è atterrato da un paio d’ore in Brasile. Il suo passaggio al Flamengo è ormai vicinissimo. Queste le sue parole dall’aeroporto di Rio de Janeiro (vedi articolo). Si avvicina alla cessione anche Lorenzo Pirola. Su di lui c’è fortissimo un club di Serie A, chiusura imminente (vedi articolo). Da un giovane ad un altro, ossia Franco Carboni. Il giocatore della Primavera nerazzurra è pronto ad una nuova esperienza. Visite mediche già programmate (vedi articolo).

ADDII DA UFFICIALIZZARE – Arturo VIDAL (Flamengo, C).

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (rientro dal prestito alla Sampdoria e prestito al Monza, C), Sebastiano ESPOSITO (rientro dal prestito al Basilea e prestito all’Anderlecht, A), Martin SATRIANO (rientro dal prestito al Brest e prestito all’Empoli, A).

Calciomercato Inter LIVE

Non perdere nessun aggiornamento sul mercato nerazzurro seguendo Inter-News.it sul sito e sull’app (scaricala qui gratuitamente!). Segui la pagina LIVE calciomercato Inter (clicca qui e mettila tra i preferiti!) dedicata esclusivamente a tutte le notizie di mercato per restare sempre aggiornato in diretta, ogni giorno e a ogni ora, su tutte le mosse. Le ultime novità sono in arrivo!