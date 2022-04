Ambrosini: «Juventus-Inter, posta in palio altissima. Decisiva una cosa»

Massimo Ambrosini, ex centrocampista oggi opinionista, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Juventus-Inter e della lotta scudetto in Serie A

TATTICA – Massimo Ambrosini parla di Juventus-Inter: «Mi aspetto una partita molto tattica, anche perché la posta in palio è altissima, soprattutto per l’Inter. Indubbiamente se i nerazzurri non dovessero vincere farebbero fatica a riprendersi, per il nuovo contraccolpo psicologico specie se Milan e Napoli dovessero vincere le loro gare. L’Inter se vuole rimanere pienamente in corsa per lo scudetto deve raccogliere 3 punti, anche se la squadra di Inzaghi ha una gara in meno e margine per rientrare avendo un calendario più semplice del Milan. Dove si decide la partita? Nel coraggio degli allenatori».

FRENATA – Ambrosini analizza la frenata in campionato dell’Inter: «Frenata Inter? Sono del partito del derby, nel senso che la doppietta di Giroud è stata una bella botta. Lì l’Inter ha iniziato a sentire la pressione e perdere entusiasmo come se i giocatori si fossero resi conto di aver gettato al vento uno scudetto probabilmente già vinto o quasi. Poi ovviamente c’è stato un calo di rendimento di alcuni singoli, ma non parlerei di crollo fisico, altrimenti non si spiegano le due prestazioni contro il Liverpool. Di certo, però, quelle due gare hanno tolto ulteriori energie fisiche e mentali».

Fonte: Tuttosport – Federico Masini