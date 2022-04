Padovan: «Rinnovo Inzaghi non scontato! Juventus-Inter decisiva»

Padovan dagli studi di Sky Sport 24 ha detto la sua riguardo l’importanza di Juventus-Inter in particolare per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. Poi il giornalista ha parlato anche del possibile impiego di Paulo Dybala.

DECISIVA – Padovan ha parlato così dell’importanza di Juventus-Inter in particolare per i nerazzurri: «Di Inzaghi si era detto che certamente avrebbe prolungato il suo contratto con l’Inter, però questa operazione è legata alla volata scudetto. Naturalmente se dovesse vincere il problema non si pone. Il momento è delicato perché l’Inter a Torino deve vincere per provare a riagganciarsi al treno scudetto, e inoltre Inzaghi deve ritrovare la squadra. Ritrova Brozovic e deve ritrovare anche Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, non importa chi segna, io non trascurerei neanche Correa. Ma può trovare il gol anche con Barella e Calhanoglu che non trovano il gol da tanto tempo. Una possibile sconfitta condannerebbe l’Inter a star fuori dalla lotta scudetto».

ATTACCO JUVENTUS – Padovan dice la sua riguardo il possibile impiego di Paulo Dybala: «Dybala non penso giocherà titolare contro l’Inter, e non per una questione legata al contratto ma per un fattore tattico. Uno starà fuori e questo potrebbe essere Paulo Dybala, non penso che Allegri schiererà il tridente in attacco».