Ambrosini: “Derby? Ora cambiato. Inter-Milan, Theo Hernandez-Hakimi…”

Condividi questo articolo

Massimo Ambrosini

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del Derby contro l’Inter, in programma oggi alle ore 18 a San Siro

SEMIFINALE CHAMPIONS – Queste le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, sulle frequenze diletta programma radiofonico “Deejay Football Club”, in vista del Derby di oggi, Inter-Milan. «Derby che ricordo particolarmente? Il Derby del Milan è quello in semifinale di Champions League che ci ha portato a Manchester per l’importanza della partita e il livello di tensione e di rivalità che c’era in quel momento è stato indimenticabile».

DERBY – Ambrosini su come è cambiato il Derby. «Adesso è cambiato, non per colpa dei giocatori. Nel calcio ora ci sono più interessi. Nel Derby si entrava in campo in modo diverso. Prima si soffriva anche per la rivalità».

FORMAZIONE – Ambrosini su come giocherà la squadra rossonera contro l’Inter che potrebbe vedere un duello interessante su una fascia. «Bello tra Theo Hernandez e Hakimi stasera. Se guarderò il Derby oggi? Lo guardo».