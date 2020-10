Bergomi: “Inter, non so se sia tanto più forte del Milan. Conte su Eriksen…”

Condividi questo articolo

Giuseppe Bergomi

Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, ha parlato del Derby contro il Milan nonché dell’allenatore Antonio Conte e Christian Eriksen

DERBY – Queste le parole di Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, sulle frequenze del programma radiofonico “Deejay Football Club”, in vista del Derby, Inter-Milan. «Sarà un duello come tanti che vedremo. Sono due squadre forti. Il Milan ha una squadra non si può più nascondere. Non so se l’Inter non è tanto più forte, magari lo è sul lungo ma non in una partita secca in questo momento. È una partita con un pronostico incerto. Pareggio? Metto un bell’X».

CONTE – Bergomi su Antonio Conte: «Sembra un altro, ma è quello che piace a me, deve avere pazienza, deve essere riflessivo, deve trasmettere calma e serenità a tutto l’ambiente. È giusto che comunichi in questa maniera. Si può vincere in tutte le maniere, ma saper comunicare oggi aiuta tanto. Sul lavoro sul campo lo sappiamo che è molto bravo, sanno come gioca la squadra. La comunicazione è importante e lui lo sa trasmettere sia dentro che fuori del campo».

ERIKSEN – Bergomi su Christian Eriksen. «Sarà sempre un problema, perché la domanda su di lui ci sarà sempre. Conte ha risposto benissimo ieri, ma noi dobbiamo chiederci se il suo talento è così grande per poter primeggiare nel nostro campionato».