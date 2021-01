Altobelli: Â«Barella, salto di qualitÃ  incredibile. Risorsa per l’InterÂ»

Altobelli: «Barella, salto di qualità incredibile. Risorsa per l’Inter»

Alessandro Altobelli

Alessandro “Spillo” Altobelli, ex giocatore dell’Inter, ha parlato a “Rai Due” della grande crescita di Nicolò Barella e della sua grande importanza nel centrocampo nerazzurro.

SALTO DI QUALITÀ – Difficile ormai trovare le parole per sottolineare ulteriormente l’importanza di Nicolò Barella per il centrocampo dell’Inter. Ci ha provato Alessandro Altobelli, che con queste parole ha analizzato la grande crescita avuta dal centrocampista nelle ultime due stagioni in nerazzurro: «Da quando è arrivato all’Inter ha fatto un salto di qualità incredibile sia fisicamente che tecnicamente. Difende molto bene e attacca anche meglio. È carismatico, partecipa all’azione, penso che la sua grande crescita sia un bene per i nerazzurri».