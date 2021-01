Zambrotta: Â«Eriksen ottimo contro il Benevento. OpportunitÃ  per l’InterÂ»

Zambrotta: «Eriksen ottimo contro il Benevento. Opportunità per l’Inter»

Gianluca Zambrotta

Gianluca Zambrotta, ex terzino della Juventus, ha parlato a “Rai Due” della prestazione di Christian Eriksen in Inter-Benevento. Tanti elogi per il centrocampista danese.

OTTIMA PRESTAZIONE – Anche Gianluca Zambrotta elogia Christian Eriksen per l’ottima prestazione messa in mostra nella sfida tra Inter e Benevento di ieri sera. Questa la sua analisi: «Vedendo la partita contro il Benevento, posso dire che questo Eriksen è una grande opportunità per l’Inter. I nerazzurri devono farlo crescere come giocatore. Lui ha giocato bene ieri, coprendo bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Ha tirato due volte in porta e ha fatto due lanci illuminanti, ottima prestazione anche dopo la punizione che ha deciso il derby».