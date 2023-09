Allegri: «Juventus senza coppe? Non so se è vantaggio. Inter, Milan e Napoli…»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato anche di Inter, Milan e Napoli nella conferenza stampa prima del match con il Sassuolo.

INTER SUPERIORE – Queste le parole di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa prima del match in casa del Sassuolo sul possibile vantaggio della Juventus in campionato dovuto al fatto di non partecipare a competizioni europee. «Non so quale sarà il vantaggio o lo svantaggio – si legge su GianlucaDiMarzio.com -. L’anno prossimo la Juventus deve giocare in Champions perché sarà un vantaggio a livello tecnico e economico. Abbiamo l’opportunità di arrivare tra le prime quattro ma sarà difficile perché Inter, Milan e Napoli sono superiori alle altre. Non sarà semplice, non dovremo avere sbalzi di umore, servirà equilibrio sia dopo una vittoria sia dopo una sconfitta. Ci saranno dei momenti in cui ci saranno delle partite meno belle in cui dovremo fare lo stesso risultato. I dettagli faranno la differenza».