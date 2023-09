Empoli-Inter, Inzaghi ha scelto quale sarà la coppia in attacco − Sky

Empoli-Inter andrà in scena domenica alle ore 12:30: i nerazzurri andranno in trasferta e, per l’occasione, Simone Inzaghi avrebbe anche già scelto quale sarà la coppia in attacco.

ATTACCO − Empoli-Inter, tra le altre, prevede per Simone Inzaghi anche una scelta da compiere in attacco. Il tecnico vorrebbe ripartire ancora una volta, secondo Sky Sport, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’unico, tra i titolarissimi, a non rifiatare sarebbe perciò proprio l’argentino praticamente sempre in campo fin qui con l’Inter.