Pavard titolare in Empoli-Inter non esclude Darmian: ecco l’incastro − SM

Pavard può avere un’altra chance da titolare anche in Empoli-Inter, ma ciò non escluderebbe la presenza di Darmian in campo. Ecco l’incastro che verrebbe a crearsi.

INCASTRO − Secondo SportMediaset, Empoli-Inter potrebbe significare per Benjamin Pavard un’altra chanche per partire ancora una volta titolare. Il francese ha fatto bene contro la Real Sociedad e Simone Inzaghi potrebbe decidere di dargli ancora minuti di gioco e più responsabilità. Questo anche perché, in tal modo, Matteo Darmian potrebbe essere spostato più avanti sempre sulla destra. Andando così a prendere il posto di Denzel Dumfries.