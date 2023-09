Allegri: «Inter-Milan influisce sulla classifica? Juventus punta alle prime quattro!»

Il derby alla quarta giornata potrebbe già influire sulla classifica del campionato. In merito a questo Allegri parla degli obiettivi stagionali della Juventus. Poi un accenno all’esclusione dall’Europa.

OBIETTIVO – Dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio e poco prima dell’inizio di Inter-Milan, Massimiliano Allegri viene intercettato da Sky Sport 24. Il tecnico bianconero parla di come il derby potrebbe influire sulla posizione in classifica della sua squadra: «Stasera potremmo superare una fra Inter e Milan o essere in testa in tre? Noi dobbiamo pensare di arrivare fra le prime quattro, puntiamo minimo al quarto posto. Giocare la Champions League l’anno prossimo è un valore aggiunto tecnico ed economico per la società. Quest’anno non la possiamo giocare ed è un danno. Bisogna essere bravi, un passettino alla volta, mantenendo ben saldi i piedi per terra. Mi dà molto fastidio non giocare la Champions League. Prima non vedevo le partite perché giocavo adesso le dovrò vedere».