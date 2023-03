Allegri impegnato in Europa League ma con la testa all’Inter – TS

La Juventus stasera affronterà il Friburgo nel ritorno degli ottavi di Europa League. Gara che interessa anche all’Inter i vista della sfida di domenica.

EUROPA LEAGUE – La Juventus il mercoledì sera si guarda la Champions League dal divano. Giocano il giorno dopo, in Europa League. L’avversario è il Friburgo dopo l’1-0 dell’andata. Massimiliano Allegri dovrà gestire la situazione di due giocatori come si legge su Tuttosport. Si tratta di Angel Di Maria e Federico Chiesa. I due partiranno sicuramente dalla panchina. Il loro impiego rimane da decidere. Rimane da capire quanto è il minutaggio a disposizione dei bianconeri. Anche e soprattutto in vista della sfida di domenica contro l’Inter. Simone Inzaghi osserverà le scelte di Allegri in difesa. Con Alex Sandro fuori è ballottaggio tra Federico Gatti e Mattia De Sciglio. La gara di oggi darà degli indizi per il Derby d’Italia.

fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo