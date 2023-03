Pioli, spauracchio euroderby con l’Inter! Inzaghi ‘letale’ in coppa – TS

Inter e Milan sono approdate ai quarti di finale di Champions League. Esiste quindi la possibilità di un euroderby di Champions League. Secondo Tuttosport la prospettiva non solletica Pioli, uscito malconcio dalle sfide di coppa contro Inzaghi

EURODERBY – Inter e Milan potrebbero sfidarsi ai quarti di finale di Champions League. La prospettiva di un euroderby però, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, non scalda particolarmente i cuori in casa rossonera. Perché se è vero che i due precedenti sorridono al Milan (semifinale 2003 e quarti del 2005) lo stesso non si può dire delle recenti sfide fra Pioli ed Inzaghi in coppa sorridono all’allenatore dell’Inter. Nelle ultime due annate, infatti, la squadra di Inzaghi ha battuto due volte il Milan nelle gare secche: 3-0 nella semifinale di ritorno della Coppa Italia della scorsa stagione, e 3-0 nella finale di Supercoppa disputata a Riyad. Fra i due tecnici esistono anche altri due precedenti: Inzaghi, con la sua Lazio, batté l’Inter di Pioli in Coppa Italia nella stagione 2016-2017 e, con gli stessi biancocelesti nella stagione successiva ha battuto la Fiorentina guidata dall’attuale tecnico del Milan.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini