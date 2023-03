L’Inter vuole fare chiarezza sul caos biglietti contro il Porto – TS

L’Inter vuole fare chiarezza su quanto successo ai tifosi con un biglietto regolarmente pagato che non sono stati fatti entrare allo stadio.

BIGLIETTI – La gestione del Porto e dell’autorità locali dell’ordine pubblico è stata scandalosa. Ciò che è successo è una vergogna a cui ormai si da anche troppo poco peso per quanto capita spesso. L’Inter ha già pubblicato un comunicato (leggilo qui) dopo aver visto le foto e i video dei tifosi interisti ammassati fuori dallo stadio. Come riporta Tuttosport erano presenti famiglie con bambini in lacrime. Un pessimo spettacolo a cui si è andati in contro senza motivo. Come sottolinea il quotidiano piemontese, solo la condotta dei tifosi nerazzurri ha evitato che la situazione peggiorasse. L’esposto mandato da Beppe Marotta è simile a quello fatto per la finale tra Liverpool e Real Madrid dello scorso anno. L’obiettivo è far chiarezza, anche perché il Porto nel pomeriggio prima della gara aveva garantito che i tifosi sarebbero entrati senza problemi in una riunione con l’Inter e la Uefa. Fatta eccezione dei 150 posti nella curva dei portoghesi. L’impressione è che invece ai tornelli siano stati rimbalzati tutti coloro con un cognome italiano, fatta eccezione per chi era nel settore ospiti.

fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi