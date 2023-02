Allegri: «Coppa Italia obiettivo! Ma ora scontro diretto con la Salernitana»

Allegri ritiene la Coppa Italia un obiettivo della Juventus, che in semifinale sfiderà l’Inter. Il tecnico bianconero però pensa subito alla sfida “salvezza” contro la Salernitana in campionato

OBIETTIVO − Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport dopo Juventus-Lazio: «Lazio? Non era una partita semplice, bene nel primo tecnicamente. La squadra ha fatto una buona partita. La Coppa Italia un obiettivo come lo è sempre stato per la Juventus, non perché ci hanno dato 15 punti di penalizzazione. Siamo stati eliminati in Champions League, ma siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia. In campionato abbiamo fatto 38 punti ma ora ne abbiamo 23 e martedì abbiamo uno scontro diretto contro la Salernitana, che sta a 21». In semifinale ci sarà la sfida con l’Inter.