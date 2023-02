Calhanoglu ancora contro il suo passato: voglia di rivalsa non appagata

Hakan Calhanoglu è pronto ad affrontare nuovamente il suo passato. Domenica contro il Milan le giocate e la grande voglia di rivalsa verso la sua ex squadra possono fare la differenza per l’Inter

RIVELAZIONE − Hakan Calhanoglu è sicuramente uno dei calciatori più sorprendenti della stagione dell’Inter. Da quando Inzaghi lo ha schierato come regista davanti alla difesa ha mostrato ancora di più le sue grandi qualità tecniche. Il suo rendimento ha permesso ai nerazzurri di sopperire all’assenza di Brozovic che lo scorso anno era stata fatale alla squadra di Inzaghi. Inoltre, in ogni match fa sempre vedere di possedere una grande cattiveria agonistica nel lottare su ogni pallone e che è trascinante per il resto dei compagni.

CATALIZZATORE PER LA VITTORIA − Domenica sera nel derby contro il Milan questa cattiveria potrebbe essere un bel vantaggio per l’Inter. Calhanoglu nutre infatti una grande voglia di rivalsa verso la sua ex squadra ed pronto a vendicare le frecciatine lanciategli nei festeggiamenti dello scudetto vinto dai rossoneri. La sua rabbia potrebbe rivelarsi un grande catalizzatore per il resto della squadra che oltre a fare un dispetto ai cugini vorrà aiutare il proprio compagno a vendicarsi del suo passato. Questo potrebbe portare alla medesima intensità vista nella finale di Supercoppa e che è poi stata decisiva ai fini del risultato.