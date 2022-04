Allegri avrà la ‘vera’ Juventus contro l’Inter: al lavoro per due recuperi – TS

Juventus ed Inter si sfideranno, l’11 maggio, in finale di Coppa Italia. Secondo Tuttosport, Allegri, tecnico dei bianconeri, punta ad avere la “vera” Juventus

RECUPERI – Juventus-Inter dell’11 maggio assegnerà la Coppa Italia. Lo sa bene Allegri che, per la sfida, punta ad avere la miglior squadra possibile. Nelle prossime settimane infatti, scrive Tuttosport, il tecnico gestirà al meglio la rosa per consentire agli infortunati di recuperare ed essere a disposizione per la finale dello Stadio Olimpico. Verrà gestito, infatti, il rientro di Arthur e Cuadrado, fermati da due infortuni. Il primo, scrive il quotidiano, potrebbe recuperare già per la sfida contro il Venezia: Allegri ne gestirà il minutaggio per averlo in forma per la sfida contro l’Inter. Il colombiano, invece, dovrebbe tornare a disposizione contro la Sampdoria. Non saranno della sfida, invece, gli infortunati di lungo corso: Chiesa, McKennie, Locatelli e Kaio Jorge.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso